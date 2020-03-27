«Динамо» запустило стихотворный проект во время паузы в сезоне

Во время паузы, связанной с пандемией коронавируса, «Динамо» запустило поэтический проект. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Проект называется «стихотворные карантинки». Клуб предложил болельщикам дополнить строчку из известного стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». На сайте опубликованы неоторые стихотворения, которые прислали болельщики.

Конкурс продлится до 29 марта. Авторы лучших стихотворений получат награды, а их стихи прочитают футболисты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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