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Комментатор Виктор Гусев рассказал о последнем разговоре с Георгием Ярцевым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Комментатор Виктор Гусев рассказал о последнем разговоре с тренером Георгием Ярцевым.

Бывший тренер сборной России скончался сегодня, 15 июля, в возрасте 74 лет.

«Для меня это полная неожиданность. Мы встретились в Питере на матче легенд после долгого перерыва. Очень обрадовались. Выяснилось, что у него какой-то другой телефон, и он поэтому не получил от меня поздравлений по случаю недавнего дня рождения (11 апреля Ярцеву исполнилось 74 года. — Прим. «СЭ») с фотографиями нашими совместными в разные периоды жизни.

И он вчера мне позвонил вечером. Спрашивает: «Как дела?» А я в Питере приболел. И Ярцев тогда еще говорил: «Следи за кондиционерами. Они могут плохо сказаться». Я вчера ему говорю: «Наверное, я не уберегся». И он говорит: «Я же предупреждал!» Давай, дескать, поправляйся, не будут тебя долго задерживать — слышу, голос у тебя хриплый. И потом вдруг неожиданно: «Знай, — говорит, — что я всегда в твоем распоряжении. Всегда звони, если что-то нужно. Не стесняйся, звони». Хотя я никогда не стеснялся, мы нормально контактировали. Но это меня удивило.

Причем он звонил утром — я закрутился, не взял трубку. Потом Ярцев перезвонил. Говорил своим обычным хрипловатым голосом. Звучал нормально. И был очень дружелюбный. Потому что он такой человек — любил критиковать, поднажать. И вдруг такой веселый. Я даже порадовался за него. Такому звонку тем более.

Он не пил, не жаловался на здоровье. Единственное, много курил. Но, казалось, это на нем не сказывается», — цитирует Гусева «РБ Спорт».

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Виктор Гусев
Георгий Ярцев
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