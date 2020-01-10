РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Динамо» вылетело на сбор в Турцию. Туда отправилось 26 футболистов команды

09:44
Теги:

«Динамо» отправилось в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 21 января, о чем сообщило в своем официальном Twitter.

В составе команды в Турцию вылетели 26 футболистов: Шунин, Лещук, Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шуньич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Нжи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 727
Все опросы
Виктор Кошшои выведет судейство в России на новый уровень?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир