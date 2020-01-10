«Динамо» вылетело на сбор в Турцию. Туда отправилось 26 футболистов команды

«Динамо» отправилось в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 21 января, о чем сообщило в своем официальном Twitter.

В составе команды в Турцию вылетели 26 футболистов: Шунин, Лещук, Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шуньич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Нжи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.