«Динамо» вылетело на сбор в Турцию. Туда отправилось 26 футболистов команды
09:44
«Динамо» отправилось в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 21 января, о чем сообщило в своем официальном Twitter.
В составе команды в Турцию вылетели 26 футболистов: Шунин, Лещук, Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шуньич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Нжи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.
??#Динамо берёт курс на Турцию в составе: Шунин, Лещук, Сангаре (вратари), Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун pic.twitter.com/cL4gy0abYo— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 10, 2020
Опрос
проголосовало: 727Все опросы
Виктор Кошшои выведет судейство в России на новый уровень?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...