«Динамо» ведет переговоры по продлению контракта Фомина в спокойном режиме
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, на какой стадии находятся переговоры о продлении контракта с полузащитником бело-голубых Даниилом Фоминым.
«Мы в спокойном режиме ведем переговоры. У Дани еще больше двух лет контракта», — сказал Пивоваров «СЭ».
25-летний хавбек выступает за московскую команду с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан с бело-голубыми до июня 2025 года.
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|36
|
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
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|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
|4
|30-18
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|
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|
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|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|17
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|10
|6
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|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|12
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16
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|17
|1
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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