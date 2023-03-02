«Динамо» ведет переговоры по продлению контракта Фомина в спокойном режиме

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, на какой стадии находятся переговоры о продлении контракта с полузащитником бело-голубых Даниилом Фоминым.

«Мы в спокойном режиме ведем переговоры. У Дани еще больше двух лет контракта», — сказал Пивоваров «СЭ».

25-летний хавбек выступает за московскую команду с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан с бело-голубыми до июня 2025 года.