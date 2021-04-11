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«Динамо» — «Урал»: Погребняк оформил дубль и сравнял счет

18:05
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«Урал» сравнял счет в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 75-й миунте свой второй гол в этой встрече забил Павел Погребняк. Счет стал 2:2.

37-летний Погребняк последний раз оформлял дубль 8 декабря 2019 года в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

Динамо — Урал

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