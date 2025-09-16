«Динамо» — «Спартак»: в пользу красно-белых не назначен пенальти

На 16-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:2) судья Егор Егоров ошибочно не назначил пенальти в ворота бело-голубых.

В том эпизоде защитник хозяев поля Рубенс в своей штрафной площади, не пытаясь сыграть в мяч, умышленно врезался в Кристофера Ву и сбил его, не позволив замкнуть верховую передачу.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Роман Сафьян в действия рефери не вмешались.