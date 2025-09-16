Альба — об открытии аэропорта в Краснодаре: «Если у нас будет возможность, то будем летать»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал открытие аэропорта в Краснодаре.

«Это хорошая новость. Как я знаю, сначала будут только регулярные рейсы. Если у нас будет возможность, то будем летать», — приводит слова Альбы «РБ Спорт».

Об открытии аэропорта стало известно 11 сентября.

Аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону и ряда других городов на юге страны были закрыты с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности.