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«Динамо» — «Спартак»: Маслов забил в свои ворота

19:23
Павел Маслов. Фото ФК «Спартак»
Павел Маслов. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Павел Маслов стал автором автогола в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Бело-голубые повели в счете — 1:0.

Сначала главный арбитр встречи Сергей Иванов зафиксировал офсайд, но после подсказки ВАР все же засчитал взятие ворот.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Динамо — Спартак

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13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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