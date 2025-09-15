«Динамо» — «Спартак»: куда пропало одно предупреждение спартаковцев? Его нет в протоколе

В конце первого тайма матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:2), когда Егор Егоров засчитал второй гол Бителло и спартаковцы стали бурно протестовать, рефери вынес три предупреждения и показал две красные карточки. Однако в протоколе отсутствует одна из желтых. Почему? И кто ее получил?

Первым был удален из технической зоны тренер по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио. Затем Егоров поднял над головой желтую карточку. Это показано в трансляции. Предположительно ее получил Ненад Сакич.

После этого арбитр вынес еще одно предупреждение, за которым почти сразу последовала красная карточка Деяну Станковичу. Кто получил предупреждение, непонятно. Егоров сначала предупредил главного тренера, а потом заменил санкцию на более серьезную? Возможно. Но где эта желтая карточка в протоколе? Кому же она все-таки показана?

И только после тренеров был наказан Кристофер Мартинс, до этого все время оказывавшийся рядом с Егоровым и пытавшийся воздействовать на него.