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Судейство

«Динамо» — «Спартак»: куда пропало одно предупреждение спартаковцев? Его нет в протоколе

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Егор Егоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В конце первого тайма матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:2), когда Егор Егоров засчитал второй гол Бителло и спартаковцы стали бурно протестовать, рефери вынес три предупреждения и показал две красные карточки. Однако в протоколе отсутствует одна из желтых. Почему? И кто ее получил?

Первым был удален из технической зоны тренер по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио. Затем Егоров поднял над головой желтую карточку. Это показано в трансляции. Предположительно ее получил Ненад Сакич.

После этого арбитр вынес еще одно предупреждение, за которым почти сразу последовала красная карточка Деяну Станковичу. Кто получил предупреждение, непонятно. Егоров сначала предупредил главного тренера, а потом заменил санкцию на более серьезную? Возможно. Но где эта желтая карточка в протоколе? Кому же она все-таки показана?

И только после тренеров был наказан Кристофер Мартинс, до этого все время оказывавшийся рядом с Егоровым и пытавшийся воздействовать на него.

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Егор Егоров
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2
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3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
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11
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12
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13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
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