«Динамо» — «Сочи»: в ворота гостей не назначен еще один пенальти?
На 13-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» защитник гостей Тимофей Маргасов выбил мяч за пределы поля, возможно, сыграв в него правой рукой. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод, где произошел контакт с мячом. Но очень похоже на то, что Маргасов сыграл именно неразрешенной частью руки.
Скриншот трансляции.
Арбитр Роман Галимов 11-метровый удар в этом эпизоде не назначил.
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|14:00
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|1.04
|14:00
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|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
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Зенит – Урал
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|2.04
|14:00
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