«Динамо» — «Сочи»: в ворота гостей не назначен еще один пенальти?

На 13-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» защитник гостей Тимофей Маргасов выбил мяч за пределы поля, возможно, сыграв в него правой рукой. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод, где произошел контакт с мячом. Но очень похоже на то, что Маргасов сыграл именно неразрешенной частью руки.

Скриншот трансляции.

Арбитр Роман Галимов 11-метровый удар в этом эпизоде не назначил.