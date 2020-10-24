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«Динамо» — «Сочи»: арбитр Сухой дважды не назначил пенальти

15:05
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На 34-й и 41-й минутах матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Сочи» правильные решения принял арбитр Алексей Сухой, не назначив 11-метровые удары в ворота гостей.

В первом случае динамовцы показывали, что один из сочинцев сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота. На самом деле защитник парировал удар ногой.

Во втором в штрафной площади «Сочи» в единоборстве с Михой Мевлей упал Вячеслав Грулев. Шла обоюдная борьба руками, в ногах фола не было, оснований для назначения пенальти не возникло. (Александр Бобров)

Динамо — Сочи

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