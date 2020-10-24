«Динамо» — «Сочи»: арбитр Сухой дважды не назначил пенальти
На 34-й и 41-й минутах матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Сочи» правильные решения принял арбитр Алексей Сухой, не назначив 11-метровые удары в ворота гостей.
В первом случае динамовцы показывали, что один из сочинцев сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота. На самом деле защитник парировал удар ногой.
Во втором в штрафной площади «Сочи» в единоборстве с Михой Мевлей упал Вячеслав Грулев. Шла обоюдная борьба руками, в ногах фола не было, оснований для назначения пенальти не возникло. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.