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Судейство

«Динамо» — «Рубин»: почему не засчитан гол гостей?

16:30
26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0. 26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0. 26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0. 26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0.
26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0.
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На 85-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0) гости после розыгрыша углового удара забили гол, который арбитр Алексей Сухой не засчитал.

26 сентября. Москва. "Динамо" - "Рубин" - 2:0.
26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0.

Кому-то могло показаться, что судья зафиксировал фол в атаке. Но на самом деле судья отреагировал на сигнал первого ассистента Алексея Стипиди. Тот увидел, что после подачи углового Сеадом Хакшабановичем мяч в полете пересек границу поля, то есть оказался не в игре. Именно это затем рефери пытался потом объяснить недовольным футболистам «Рубина».

Динамо — Рубин

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Александр Бобров все материалы автора

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