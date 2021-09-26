«Динамо» — «Рубин»: почему не засчитан гол гостей?
16:30
На 85-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0) гости после розыгрыша углового удара забили гол, который арбитр Алексей Сухой не засчитал.
26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0.
Кому-то могло показаться, что судья зафиксировал фол в атаке. Но на самом деле судья отреагировал на сигнал первого ассистента Алексея Стипиди. Тот увидел, что после подачи углового Сеадом Хакшабановичем мяч в полете пересек границу поля, то есть оказался не в игре. Именно это затем рефери пытался потом объяснить недовольным футболистам «Рубина».
Читайте также
Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?
12
Зачет
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю