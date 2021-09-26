На 85-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0) гости после розыгрыша углового удара забили гол, который арбитр Алексей Сухой не засчитал.

26 сентября. Москва. «Динамо» — «Рубин» — 2:0.

Кому-то могло показаться, что судья зафиксировал фол в атаке. Но на самом деле судья отреагировал на сигнал первого ассистента Алексея Стипиди. Тот увидел, что после подачи углового Сеадом Хакшабановичем мяч в полете пересек границу поля, то есть оказался не в игре. Именно это затем рефери пытался потом объяснить недовольным футболистам «Рубина».