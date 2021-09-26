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Олег Веретенников: «Вопрос с мотивацией Кварацхелии не стоит»

16:34
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников оценил игру лидеров команды в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

— «Динамо» по ходу этой недели проводил еще кубковые матч, но все равно выглядел как будто свежее, чем Рубин. С чем это связано?

— Не соглашусь, что они были свежее. Концовка второго тайма была с нашим большим преимуществом. Не думаю, что игра на Кубок как-то помешала Динамо. У них была большая ротация. Некоторые игроки вообще не принимали участие в матче, некоторые играли 50-60 минут. У нас перед игрой не было какого-то преимущество.

— Деспот показывает не самую яркую игру. До сих пор сказывается на нем травма?

— Он долго набирает оптимальные кондиции после травмы, долго восстанавливался. Ему немножко сложновато набирать те кондиции, которые были до травмы.

— Не видите у Кварацхелии проблем с мотивацией? Все думали, что он уедет этим летом.

— Вопрос с мотивацией не стоит. Наверно, у него такой же период, что и у Деспотовича. Это не дает ему показывать ту же самую яркую игру, которую он способен показывать.

Динамо — Рубин

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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