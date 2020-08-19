«Динамо» — «Ростов»: все голы матча
20:19
Все голы матча третьего тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Ростов».
На 41-й минуте счет с пенальти открыл Максимилиан Филипп.
? Максимилиан Филипп реализовал 11-метровый удар в ворота «Ростова»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2020
? #ДинамоРостов на Матч ТВ
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Николай Комличенко на 45-й минуте удвоил результат.
? Гол Николая Комличенко в концовке первого тайма встречи #ДинамоРостов— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2020
? https://t.co/7L4zdvRcEThttps://t.co/aACXtY1His
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