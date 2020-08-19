РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Ростов»: все голы матча

20:19
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Все голы матча третьего тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Ростов».

На 41-й минуте счет с пенальти открыл Максимилиан Филипп.

Николай Комличенко на 45-й минуте удвоил результат.

Динамо — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31938
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир