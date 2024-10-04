«Динамо» реализовало около 16 тысяч билетов на дерби с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» реализовало около 16 тысяч билетов на братское дерби 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Встреча пройдет 6 октября на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Армейцы — на 5-месте с 17 очками.