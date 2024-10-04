Кержаков заявил, что был бы рад вернуться к тренерской работе в России

Тренер Александр Кержаков рассказал, что готов рассмотреть предложения из российских футбольных клубов.

«Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю», — приводит ТАСС слова Кержакова.

Также он ответил на вопрос о том, есть ли у него в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье».

«Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно», — добавил специалист.

Кержаков начал тренерскую карьеру в 2017 году в юношеской сборной России (до 17 лет). Позже он работал в «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы и «Кайрате», который покинул 3 сентября.

После ухода из казахстанского клуба 41-летний специалист заявил, что для него, как для тренера, есть ситуации, которые он считает недопустимыми и непозволительными в работе. Под его руководством «Кайрат» провел 12 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и трижды потерпев поражение.