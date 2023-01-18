«Динамо» разгромило «Грин Херонс», Тюкавин оформил хет-трик

«Динамо» разгромило «Грин Херонс» из ОАЭ в товарищеском матче — 8:0.

Хет-трик оформил Константин Тюкавин, дубли на счету Федора Смолова и Даниила Лесового, еще один гол забил Даниил Фомин.

В следующем матче в рамках сборов в Эмиратах бело-голубые сыграют против «Оренбурга» 22 января.