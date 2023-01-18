Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Николич оценил перспективы Баринова в «Бешикташе»: «Это будет качественное усиление!»

Николич высказался о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника москвичей Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

— «Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Ваша реакция, если переход случится?

— Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист.

— Он усилит «Бешикташ»?

— Знаю, что у Баринова всегда была мечта поиграть в Европе. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это очень хорошие турецкие команды. Поэтому если предложение устраивает и Баринова, и «Локомотив», то опять же могу только пожелать Диме удачи. Уверен на сто процентов, что Баринов подходит большому клубу. И не сомневаюсь, что это будет качественное усиление. Для него это хороший новый вызов.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Марко Николич и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Баринов всегда мечтал поиграть в Европе — он усилит «Бешикташ». Интервью Марко Николича

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Баринов всегда мечтал поиграть в Европе — он усилит «Бешикташ». Интервью Марко Николича
Гаврилов жестко отреагировал на расторжение контракта с Мевлей: «Спартак» избавился от мусора»
Защитник «Ростова» Лангович: «Когда узнали о совмещении Карпиным постов, было немного обидно»
Кечинов назвал Мевлю самым провальным трансфером «Спартака» за последние годы: «Не пришелся ко двору»
Лангович доволен работой Галактионова в молодежной сборной России
Мевля покинул «Спартак», Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» разгромило «Грин Херонс», Тюкавин оформил хет-трик
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости