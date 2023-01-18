Николич оценил перспективы Баринова в «Бешикташе»: «Это будет качественное усиление!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника москвичей Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

— «Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Ваша реакция, если переход случится?

— Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист.

— Он усилит «Бешикташ»?

— Знаю, что у Баринова всегда была мечта поиграть в Европе. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это очень хорошие турецкие команды. Поэтому если предложение устраивает и Баринова, и «Локомотив», то опять же могу только пожелать Диме удачи. Уверен на сто процентов, что Баринов подходит большому клубу. И не сомневаюсь, что это будет качественное усиление. Для него это хороший новый вызов.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.