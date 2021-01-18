«Динамо» провело восстановительную тренировку после поражения на сборах

«Динамо» провело восстановительную тренировку после первого контрольного матча в 2021 году, сообщает официальный сайт клуба. Накануне бело-голубые, находящиеся на сборах в турецком Белеке, уступили «Леху» со счетом 0:2.

Занятие включало в себя бег в невысоком темпе, серию упражнений с барьерами, «квадраты» и прохождение четырех станций, на которых игроки работали преимущественно с резинками и фитболами.

Во второй половине дня футболисты посвятили процедурам: массажу, криотерапии, бане и бассейну.

Во вторник «Динамо» вернется в режим двухразовых тренировок. 21 января им предстоит игра с польским «Ракувом».