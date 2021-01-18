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«Динамо» провело восстановительную тренировку после поражения на сборах

20:42
Тренировка &quot;Динамо&quot;. Фото Twitter
Тренировка &quot;Динамо&quot;. Фото Twitter
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  1. «Динамо» провело восстановительную тренировку после первого контрольного матча в 2021 году, сообщает официальный сайт клуба. Накануне бело-голубые, находящиеся на сборах в турецком Белеке, уступили «Леху» со счетом 0:2.

    Занятие включало в себя бег в невысоком темпе, серию упражнений с барьерами, «квадраты» и прохождение четырех станций, на которых игроки работали преимущественно с резинками и фитболами.

    Во второй половине дня футболисты посвятили процедурам: массажу, криотерапии, бане и бассейну.

    Во вторник «Динамо» вернется в режим двухразовых тренировок. 21 января им предстоит игра с польским «Ракувом».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16092

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