«Динамо» проведет благотворительную акцию на матче РПЛ с «Ростовом»

«Динамо» проведет благотворительную акцию в поддержку нескольких российских фондов и «Федерации адаптивного хоккея» на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба 17 марта.

Деньги с каждого проданного билета и процент от продаж атрибутики будут направлены в НКО.

«Все вместе мы можем реальными делами помочь тем, кому это сейчас жизненно необходимо. Сделать это можно, просто купив билет и посетив «ВТБ Арену» на ближайшем домашнем матче «Динамо», — приводит слова гендиректора «Динамо» Павла Пивоварова пресс-служба клуба.

«Динамо» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с «Ростовом» пройдет 20 марта и начнется в 20.00 (мск).