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«Динамо» проведет благотворительную акцию на матче РПЛ с «Ростовом»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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«Динамо» проведет благотворительную акцию в поддержку нескольких российских фондов и «Федерации адаптивного хоккея» на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба 17 марта.

Деньги с каждого проданного билета и процент от продаж атрибутики будут направлены в НКО.

«Все вместе мы можем реальными делами помочь тем, кому это сейчас жизненно необходимо. Сделать это можно, просто купив билет и посетив «ВТБ Арену» на ближайшем домашнем матче «Динамо», — приводит слова гендиректора «Динамо» Павла Пивоварова пресс-служба клуба.

«Динамо» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с «Ростовом» пройдет 20 марта и начнется в 20.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Источник: https://fcdm.ru/news/dynamo-provedet-blagotvoritelnuiu-akciiu-na-matce-s-rostovom
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1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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27.02 19:00
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Зенит – Рубин
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6.04 19:00
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 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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