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«Динамо» предложило контракты восьми футболистам

16:45
Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» предложило восьми футболистам, у которых в мае-июне истекают соглашения, продлить их на прежних условиях до конца сезона.

Речь о защитнике Владимире Рыкове, полузащитниках — Романе Нойштедтере, Артуре Юсупове, Антоне Соснине, Жоаузинью, Оскаре Хильемарке (аренда), а также нападающих — Кирилле Панченко и Силвестре Игбуне (аренда). Решение о дальнейшем сотрудничестве с футболистами будет принято позднее. (Константин Алексеев)

Исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

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