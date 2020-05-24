«Динамо» предложило контракты восьми футболистам

По данным «СЭ», «Динамо» предложило восьми футболистам, у которых в мае-июне истекают соглашения, продлить их на прежних условиях до конца сезона.

Речь о защитнике Владимире Рыкове, полузащитниках — Романе Нойштедтере, Артуре Юсупове, Антоне Соснине, Жоаузинью, Оскаре Хильемарке (аренда), а также нападающих — Кирилле Панченко и Силвестре Игбуне (аренда). Решение о дальнейшем сотрудничестве с футболистами будет принято позднее. (Константин Алексеев)

Исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.