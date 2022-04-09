Смородская рассказала, что будет значить для «Спартака» потеря Джикии в матче с «Арсеналом»

Смородская заявила, что «Спартаку» будет сложно без Джикии

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» Тула.

«Сложно давать прогнозы на матчи «Спартака». Единственное, что могу сказать — красно-белым будет очень тяжело без своего капитана. В отсутствии Джикии всем игрокам «Спартака» нужно будет из кожи вон вылезти, чтобы победить», — сказала Смородская «СЭ».

В текущем сезоне Джикия провел 31 матч за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет 10 апреля в Москве. Начало — в 16.30 мск