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«Динамо» пошутило о фото Слуцкого: «Спасибо трибунам за поддержку!»

18:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пропустил матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2) из-за дисквалификации. Он был вынужден наблюдать за матчем с трибуны.

При этом тренер казанской команды следил за игрой прямо около баннера в поддержку «Динамо».

Московский клуб не упустил возможности пошутить на эту тему в социальных сетях.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр