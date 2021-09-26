«Динамо» пошутило о фото Слуцкого: «Спасибо трибунам за поддержку!»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пропустил матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2) из-за дисквалификации. Он был вынужден наблюдать за матчем с трибуны.

При этом тренер казанской команды следил за игрой прямо около баннера в поддержку «Динамо».

Московский клуб не упустил возможности пошутить на эту тему в социальных сетях.