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Литвинов — о матче с «Уфой»: «Надо провести разбор дома с папой»

18:57
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил свою игру в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Уже лучше сыгрался с партнерами, лучше понимал, что нужно делать на поле в той или иной ситуации. Более спокойно ощущал себя на поле.

Как оценю свою игру? Пока рано говорить. Надо провести разбор дома с папой, пообщаться с тренером, обговорить все ошибки.

Не ожидал, что проведу матч без замены. На поле ощущал, что немного подустал. Тренер решил поменять игроков впереди», — сказал Литвинов в интервью клубному каналу.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SekNBh1d_10

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Иван Шитик все материалы автора

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