Литвинов — о матче с «Уфой»: «Надо провести разбор дома с папой»
18:57
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил свою игру в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).
«Уже лучше сыгрался с партнерами, лучше понимал, что нужно делать на поле в той или иной ситуации. Более спокойно ощущал себя на поле.
Как оценю свою игру? Пока рано говорить. Надо провести разбор дома с папой, пообщаться с тренером, обговорить все ошибки.
Не ожидал, что проведу матч без замены. На поле ощущал, что немного подустал. Тренер решил поменять игроков впереди», — сказал Литвинов в интервью клубному каналу.
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