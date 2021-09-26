Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил свою игру в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Уже лучше сыгрался с партнерами, лучше понимал, что нужно делать на поле в той или иной ситуации. Более спокойно ощущал себя на поле.

Как оценю свою игру? Пока рано говорить. Надо провести разбор дома с папой, пообщаться с тренером, обговорить все ошибки.

Не ожидал, что проведу матч без замены. На поле ощущал, что немного подустал. Тренер решил поменять игроков впереди», — сказал Литвинов в интервью клубному каналу.