«Динамо» показало Железного Шварца. Это определенно намек

«Динамо» в официальном Twitter опубликовала гифку с изображением Арнольда Шварценеггера, произносящего фразу «устроим вечеринку». С учетом того, что прозвище актера — Железный Шварц, скорее всего, это анонс нового главного тренера. По данным «СЭ», бело-голубых возглавит Сандро Шварц, с которым будет подписан контракт до лета 2022 года.

«Динамо» лишилось главного тренера после отставки Кирилла Новикова. В игре 10-го тура с «Краснодаром» (2:0) бело-голубыми руководил Александр Кульчий