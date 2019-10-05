«Динамо» подтвердило отставку Хохлова

Как и сообщал «СЭ», руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. Соответствующее заявление появилось в официальном Twitter бело-голубых.

— Сегодня, после матча 12 тура премьер-лиги «Оренбург» — «Динамо» главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, — говорится в сообщении.

Сегодня, после матча 12 тура #РПЛ #ОренбургДинамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера. pic.twitter.com/diDvBjoqbA — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 5, 2019

Хохлов трудился в штабе «Динамо» с 2011 по 2015 год и с 2017 года. Первую команду он принял 7 октября 2017 года.

После 12 игр чемпионата России «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 10 очками.

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