«Динамо» подтвердило аренду Игбуна и Хильемарка

«Динамо» на официальном сайте объявило об аренде нападающего Сильвестра Игбуна и защитника Оскара Хильемарка.

28-летний Игбун будет защищать цвета клуба до конца сезона-2019/20. С 2015 года он выступает в «Уфе». В нынешнем сезоне он успел провести за команду из Башкирии 6 матчей и забить 2 мяча.

Аренда 27-летнего Хильемарка также рассчитана до лета 2020 года. Правами на него владеет «Дженоа». Победитель молодежного Евро-2015 и участник ЧМ-2018 в прошлом сезоне отыграл за генуэзцев 18 матчей и забил 1 мяч.