«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых

Московское «Динамо» забило второй гол в матче против «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ — 2:0.

На 39-й минуте отличился Константин Тюкавин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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