«Динамо» — «Оренбург»: Муфи сократил отставание гостей

«Оренбург» сократил отставание в счете в матче против московского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 1:2.

В конце первого тайма забил защитник гостей Фахд Муфи. Ранее марокканец отметился автоголом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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