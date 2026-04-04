Быстров жестко раскритиковал Глушенкова: «Тихий ужас! Если не хочешь играть, лучше сказать перед игрой»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Глушенков — тихий ужас! Если ты не хочешь выходишь на поле, лучше сказать об этом тренеру перед игрой. Лучше не играть, чем выходить и играть так. Игрок сборной не имеет права так играть за клуб. Я прихожу на стадион и вижу, что он не может ни разу обыграть один в один! Одно полезное действие во втором тайме — прострел», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 51 очко и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (49 очков) сегодня сыграет с «Ахматом».

«Крылья Советов» (21 очко) находятся на 13-м месте.