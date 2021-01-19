«Динамо» опубликовало сюжет о медосмотре в стиле Cyberpunk 2077

На официальном канале «Динамо» в Youtube появился сюжет о медосмотре. Он сделан в стиле игры Cyberpunk 2077.

«Добро пожаловать на Медосмотр 2077 — мир спортивного будущего, где подготовка к сезону не просто бег по дорожке, а настоящий киберквест! — говорится в описании к ролику. — Наш герой — Ди — талантливый футболист из Moscow City, которому предстоит серьезно прокачаться, чтобы попасть на сборы. Пока Ди будет собирать моды и чипы, попробуй расшифровать все пасхалки, которые попадутся ему на пути. Приятного просмотра, чумба!»