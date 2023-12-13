Адвокат Гусев высказался о попытке мошенников получить деньги от ветеранов российского футбола

Адвокат Владимир Гусев высказался о том, что мошенники попытались обмануть ветеранов российского футбола.

«Насколько реально довести дело до суда? У нас мир техники, сейчас же IP-адреса, все это возможно установить. Естественно, что если пользуются VPN, и выяснится, что IP-адрес где-то в Дублине, условно, то это будет сложно. Многие из колоний этим занимаются. Если это без сложных заморочек, то, естественно, установят. Техника шагнула далеко вперед как для нас потребителей, так и для спецслужб, так что много что можно отследить. В отношении сотрудников РФС, может, кто-то и мог заморочиться, подумать, что они на это пойдут. Но я склоняюсь к тому, что это наши люди, которые попытались быстро заработать на футбольных чиновниках», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Также адвокат рассказал, что грозит тем, кто вымогал деньги у ветеранов российского футбола.

«Если они в итоге не перевели эти деньги? Это будет покушение, что с них эти деньги вымогали и мошенническим способом пытались завладеть. Если они обратятся в правоохранительные органы, там обязаны возбудить дело и расследовать это как покушение на либо мошенничество, либо вымогательство», — сказал Гусев.

Ранее Sport24 сообщил, что мошенники под видом сотрудников ФСБ пытались вымогать деньги у Бориса Игнатьева, Александра Мирзояна, Гаджи Гаджиева и Михаила Гершковича.