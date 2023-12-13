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Адвокат Гусев высказался о попытке мошенников получить деньги от ветеранов российского футбола

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат Владимир Гусев высказался о том, что мошенники попытались обмануть ветеранов российского футбола.

«Насколько реально довести дело до суда? У нас мир техники, сейчас же IP-адреса, все это возможно установить. Естественно, что если пользуются VPN, и выяснится, что IP-адрес где-то в Дублине, условно, то это будет сложно. Многие из колоний этим занимаются. Если это без сложных заморочек, то, естественно, установят. Техника шагнула далеко вперед как для нас потребителей, так и для спецслужб, так что много что можно отследить. В отношении сотрудников РФС, может, кто-то и мог заморочиться, подумать, что они на это пойдут. Но я склоняюсь к тому, что это наши люди, которые попытались быстро заработать на футбольных чиновниках», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Также адвокат рассказал, что грозит тем, кто вымогал деньги у ветеранов российского футбола.

«Если они в итоге не перевели эти деньги? Это будет покушение, что с них эти деньги вымогали и мошенническим способом пытались завладеть. Если они обратятся в правоохранительные органы, там обязаны возбудить дело и расследовать это как покушение на либо мошенничество, либо вымогательство», — сказал Гусев.

Ранее Sport24 сообщил, что мошенники под видом сотрудников ФСБ пытались вымогать деньги у Бориса Игнатьева, Александра Мирзояна, Гаджи Гаджиева и Михаила Гершковича.

Источник: Metaratings.ru
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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