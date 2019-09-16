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«Динамо» не смогло забить и сыграло вничью с «Уфой» в Москве

21:56
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«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги (0:0). Бело-голубые набрали 10 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. «Уфа» с 11 баллами занимает 9-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

«Динамо» (Москва) — «Уфа» — 0:0

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаузинью (Грулев, 69), Игбун, Нжи (Шиманьски, 45+1).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич (Терентьев, 84), Круговой, Емельянов, Фомин, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65).

Предупреждения: Аликин, 25. Сухов, 71. Евгеньев, 77.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Богач (Люберцы).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Карасев (Москва).

16 сентября. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Уфа

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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