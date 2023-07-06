«Динамо» не продлит контракт с Шуниным

Руководители «Динамо» не продлят контракт с 36-летним вратарем Антоном Шуниным, сообщает Legalbet.

По информации источника, в трансферный шорт-лист «Динамо» попали два вратаря РПЛ.

В минувшем сезоне Шунин провел за «Динамо» 26 матчей, пропустил 36 мячей и семь раз отстоял на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.