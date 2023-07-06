«Динамо» не продлит контракт с Шуниным
Руководители «Динамо» не продлят контракт с 36-летним вратарем Антоном Шуниным, сообщает Legalbet.
По информации источника, в трансферный шорт-лист «Динамо» попали два вратаря РПЛ.
В минувшем сезоне Шунин провел за «Динамо» 26 матчей, пропустил 36 мячей и семь раз отстоял на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: https://legalbet.ru/news/15604881/
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