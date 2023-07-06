Родич считает, что нынешний «Зенита» сильнее того, за который выступал он
Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, выступавший в составе «Зенита» ответил на вопрос об изменениях в составе сине-бело-голубых.
«Зенит» сильно изменился с тех времен, когда я выступал здесь. Нет ни одного игрока, который остался в команде с тех времен. «Зенит» сейчас стал сильнее. Раньше здесь играли Халк и Витсель, а сейчас сильные молодые бразильцы», — сказал Родич «СЭ».
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров.
Родич выступал в «Зените» с 2013 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России сезона-2012/13 и победителем турнира в сезоне-2014/15.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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