«Динамо» объявило о продаже всех билетов на матч с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что все билеты на матч против «Зенита» в 22-м туре РПЛ распроданы.

«Ждем сегодня громкую поддержку динамовцев в нашем доме в центре Москвы! Одевайтесь в бело-голубые цвета, рисуйте яркие плакаты и срывайте голоса на трибунах стадиона», — говорится в сообщении бело-голубых.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:00. ВТБ Арена (Москва)

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