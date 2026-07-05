Сафиуллин проиграл Джоковичу и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона — 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.

Встреча длилась 3 часа 27 минут. Сафиуллин 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Джоковича 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

После вылета Сафиуллина в мужской и женской одиночных сетках Уимблдона не осталось российских игроков.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3