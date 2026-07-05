Тренер сборной Парагвая Альфаро после матча со сборной Франции: «Я истекаю кровью»

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро прокомментировал поражение от сборной Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Сегодня у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Я не могу объективно оценить ситуацию, потому что сейчас я просто раздавлен. Думаю, мне нужно подождать, пока все успокоится. После этого мы посмотрим, что будет. Честно говоря, я не знаю, чем буду заниматься профессионально.

Для меня нет лучшего места, чем Парагвай. Страна открыла передо мной двери, клубы открыли двери, мои отношения с игроками, мои отношения полны благодарности со всеми.

Франция не могла найти ответов, и потребовалось немного индивидуального мастерства и пенальти, назначенный с помощью ВАР, чтобы решить исход, чего их футбол не мог добиться.

Мы сражались, как львы. Нам потребовалось 16 лет, чтобы вернуться на чемпионат мира, в то время как Мбаппе выиграл чемпионат мира в свой первый раз, вышел в финал во второй раз и сейчас борется за звание лучшего бомбардира.

Мы так много работали, чтобы добиться другого результата, но я уйду отсюда с пониманием того, что мы пришли соревноваться, и мы действительно соревновались.

У меня нет сомнений, что этот чемпионат мира сделал нас всех лучше, хотя мне грустно уезжать, потому что я надеялся, что мы сможем пройти дальше», — сказал аргентинский тренер на пресс-конференции.

Парагвай в 1/16 финала ЧМ-2026 победил сборную Германии (1:1, 4:3 пен.).