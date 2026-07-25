«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Осипенко, Давид Риккардо, Зайдензаль, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Рубенс, Миранчук, Кутицкий, Смелов, Окишор, Бабаев, Сергеев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Костанца, Олейников, Рахманович.

Запасные: Фролов, Кокарев, Галдамес, Ороз, Лепский, Фернандес, Крамарич, Столбов, Макаров, Джеффри, Шитов, Игнатенко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.