ЦСКА — «Балтика»: судьи нарушили новые правила. А если бы Титков сравнял счет?

В конце матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 ЦСКА — «Балтика» (2:1) судейская бригада Ивана Абросимова нарушила одно из правил игры.



На 90-й минуте, когда у Николая Титкова возникли проблемы с мышцей, ему на помощь пришли главный тренер Андрей Талалаев и врачи. Они вышли на поле. По правилам после этого футболист должен как минимум на одну минуту задержаться за боковой линией, но он вернулся на поле гораздо раньше — секунд через 20-30.



А если бы он сразу после этого забил гол и сравнял счет? ЦСКА опротестовал бы результат матча?



Напомним, что в конце первого тайма Абросимов правильно применил правило, начав отсчет, когда игроки ЦСКА стали затягивать время. Но судья ошибся, проведя не обратный отсчет (5-4-3-2-1), а обычный (1-2-3-4-5).



На 86-й минуте рефери отреагировал еще на одно затягивание времени красно-синими, когда Мойзес не спешил ввести мяч в игру. В итоге право на вбрасывание перешло к калининградцам.