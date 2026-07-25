«Факел» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ

«Факел» и «Динамо» Махачкала сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги в субботу, 25 июля. Встреча пройдет в Варонеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 18:30. Факел (Воронеж)

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 18.25 мск, за 5 минут до начала игры. Посмотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

Результат матча «Факел» — «Динамо» Махачкала, стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

Всего «Факел» и «Динамо» Махачкала играли между собой 9 раз. Воронежцы одержали 3 победы, махачкалинцы — две, еще четыре матча завершились вничью. Общий счет забитых мячей — 8:3 в пользу «Факела».

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