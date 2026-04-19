Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У нас как минимум одна из лучших спонсорских служб в российском спорте»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о прибыли клуба.

— «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ за 2025 год. Насколько довольны тем, что есть сейчас?

— Эта сумма из бухгалтерской отчетности, которая подается ежегодно. Она в какой-то степени индикативна. Мы развиваем нашу коммерческую деятельность, и вы это видите по тем мероприятиям, которые мы организуем, по подписаниям партнеров, по спонсорским активностям. Клуб делает на этом акцент. У нас как минимум одна из лучших спонсорских служб в российском спорте, — заявил Пивоваров.