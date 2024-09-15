«Спартак» из-за автогола Литвинова сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Красно-белые открыли счет на 20-й минуте, отличился Манфред Угальде. На 37-й минуте в свои ворота забил Руслан Литвинов.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Уссем Мрезиг.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.