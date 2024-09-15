«Динамо» Махачкала — «Спартак»: хозяева остались в меньшинстве

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Махачкалинское «Динамо» осталось в меньшинстве в концовке матча против «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

На 90-й минуте красную карточку получил Уссем Мрезиг.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Спартак.