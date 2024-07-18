«Динамо» Махачкала: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Динамо-Махачкала» начнет сезон-2024/2025 с РПЛ против «Химок»

«Динамо-Махачкала» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура российской премьер-лиги против «Химок». Встреча пройдет в Химках 21-го июля.

По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 61 баллом.

«Динамо» Махачкала: расписание матчей на сезон 2024/2025

21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх

28 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Мх

1 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» Мх — «Крылья Советов»

4 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Динамо» Мх — «Пари НН»

10 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Динамо» Мх — «Локомотив»

14 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» М — «Динамо» Мх

19 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Мх — «Ахмат»

23 августа. 20.00. РПЛ, 6-й тур. «Рубин» — «Динамо» Мх

27 августа. 19.30. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» Мх

Полностью календарь «Динамо» Махачкала в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».