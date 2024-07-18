«Динамо» Махачкала: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Динамо-Махачкала» начнет сезон-2024/2025 с РПЛ против «Химок»
«Динамо-Махачкала» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура российской премьер-лиги против «Химок». Встреча пройдет в Химках 21-го июля.
По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 61 баллом.
«Динамо» Махачкала: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
- 28 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Мх
- 1 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» Мх — «Крылья Советов»
- 4 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Динамо» Мх — «Пари НН»
- 10 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Динамо» Мх — «Локомотив»
- 14 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» М — «Динамо» Мх
- 19 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Мх — «Ахмат»
- 23 августа. 20.00. РПЛ, 6-й тур. «Рубин» — «Динамо» Мх
- 27 августа. 19.30. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» Мх
Полностью календарь «Динамо» Махачкала в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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Положение команд
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6
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7
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8
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9
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10
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12
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13
|Пари НН
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14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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