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«Локомотив» представил третий комплект формы в новом сезоне

Руслан Минаев
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«Локомотив» представил третий комплект формы.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» показал третий комплект игровой формы в сезоне-2024/25.

Футболка выполнена в зеленом цвете с градиентом из темно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Форма вдохновлена дизайном 2003 года, когда железнодорожники впервые сыграли в зеленом.

«Отражение корней клуба и силы команды», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Ранее «Локомотив» представил первый и второй комплекты формы.

ФК Локомотив (Москва)
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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