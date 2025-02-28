«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 18.55 мск

Махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги в пятницу, 28 февраля. Встреча пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события первой игры РПЛ после зимней паузы можно отслеживать в нашей текстовой онлайн-трансляции и в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля 2025, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)

«Локомотив» с 35 очками располагается на пятом месте в чемпионате России, махачкалинское «Динамо» — с 17 очками на 11-й строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге завершилась победой москвичей со счетом 2:0.