Личка — о переводе Лепского и Назаренко во вторую команду: «Я не воспитатель в детском саду»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, почему отправил Ивана Лепского и Егора Назаренко во вторую команду.
— Лепский и Назаренко после матча с «Амкалом» были отправлены во вторую команду не только играть, но и тренироваться. Они разочаровали вас своим отношением к делу?
— Нет, ситуация немного другая. Я не могу сказать, что они на тренировках не работали. Но ты должен держать определенный уровень, не можешь его снижать. Если это случилось — работай, старайся во второй команде, возможно, вернешься назад. У меня нет претензий по работе, но, извините, я тренер «Динамо». Не в академии, где должен развивать игроков, а в основе, где ждут результат. Вряд ли мне скажут: «Давай пару лет повозимся с молодыми, может, что-то из них получится, продадим, выручим деньги». Это в клубах-середняках, у аутсайдеров, но не когда ты борешься за медали. Я не воспитатель в детском саду. Проиграю три матча, мне скажут: «Спасибо, Марцел, до свидания».
В «Динамо» у тебя «теплая ванна» — лучшая еда, шикарные номера, отличное поле, бассейн, физиотерапия. Все, что хочешь. Но никому ничего не дается просто так. Вам, как журналисту, кто-то помогал или сами пробивались? В основе уже не будут нянчиться. Юношеский подход закончился.
У Лепского, Назаренко был год, чтобы себя проявить и выйти на определенный уровень. Не получилось — тогда лучше вам пока расти в аренде. Это в их интересах — играть, развиваться. Назаренко, к сожалению, травмировался. А Лепс пошел в «Сокол» — прекрасная возможность прогрессировать. Как и у Бессмертного в «Урале» гораздо больше шансов прибавить, чем у нас на скамейке за спиной Касереса, Дасы и Кутицкого. И Стас будет отличным футболистом, уверен. И Лепский тоже.
И если уж заговорили о молодых... Год назад в Катаре с нами работала группа молодых ребят. Их уровень на тот момент не всегда дотягивал до основы, а сейчас Смелов, Александров, Окишор и Боков отработали с той же интенсивностью, с тем же ритмом, что и вся остальная команда. Мы рассчитываем на них.
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9
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11
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14
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15
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