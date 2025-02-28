Личка — об атакующем стиле «Динамо»: «Если вы хотите играть от обороны, тогда надо поменять меня как тренера»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» прокомментировал эксперимент с двумя атакующими игроками в центре полузащиты — Хорхе Карраскалем и Бителло.

«Нет проблем выставить 4-5-1, встать сзади — и пусть быстрые Артур, Гладышев, Нгамале или Макаров на флангах убегают с Тюкавиным в контратаки. Но мне это не нравится, я так никогда действовать не буду. Если вы хотите играть от обороны, тогда надо поменять меня как тренера. Мои команды всегда действуют активно. Хоть «Зенит» против нас будет, хоть «ПСЖ». Ты не сделаешь сопернику плохо, если будешь стоять в 80 метрах от его ворот. Да, в одном матче тебе может повезти: отобьешься и забьешь в контратаке, закончишь 1:0. Но десять раз так не выиграешь. Интересно, кстати, что худший свой матч первой части мы проиграли ЦСКА — 1:2, хотя еще в первом тайме могли получить пять. И в лучшей по качеству игры встрече с «Краснодаром» тоже минимально уступили — 0:1. И это тоже парадоксы футбола», — сказал Личка.