«Акрон» — ЦСКА: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Акрон» и ЦСКА сыграют в 21-м туре чемпионата России в воскресенье, 16 марта. Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Самаре. Отслеживать ключевые события и результат игры «Акрон» — ЦСКА также можно в нашем матч-центре.

Игру в Самару в прямом эфире будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 12.55 по московскому времени, за 5 минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

После 20 туров чемпионата России-2024/25 «Акрон» с 25 очками занимал девятое место в таблице, предыдущим соперником клуба из Тольятти в чемпионате были «Крылья Советов» (2:0). У ЦСКА — 35 очков и шестое место, в предыдущем туре армейцы обыграли «Химки» (1:0).